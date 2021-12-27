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Kilis'te 132 litre sahte içki ele geçirildi

27.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 132 litre sahte içki ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te bir evde 132 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adreste yapılan aramada 132 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İkindi
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Kilis Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Kılıç Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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