Kilis'te 2 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.E.Ş. ve M.B'nin ikametinde yabancı uyruklu olduğunu belirledi.
Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheli İ.E.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.
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