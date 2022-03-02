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Kilis'te 2 yabancı uyruklu yakalandı

02.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 2 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.E.Ş. ve M.B'nin ikametinde yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheli İ.E.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

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