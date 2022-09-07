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Kilis'te 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

07.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir zırhlı araç ve 2 otomobilin karıştığı kazada aralarında 4 jandarma ve bir polis memurunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İhsan A. yönetimindeki 79 EB 174 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda sağ şeritte tepe lambaları ve dörtlüleri yanık vaziyette menfez kontrolü yapan personeli taşıyan polis memuru M.A.A. idaresindeki 79 A 3884 plakalı zırhlı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki 80 EN 635 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücüler ile jandarma personelleri D.K, M.A. ve M.K. ile O.M.A, Ç.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma personelinin işe gittikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis jandarma kaza zırhlı araç

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