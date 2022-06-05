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Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

05.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yaşayan İbrahim, Mine, Cemile, Berat Turanalp ve Zahide Özdemir, evde yemek yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi hissi yaşayan aile bireyleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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