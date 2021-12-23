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Kilis'te 5 yaşındaki üvey kızını darbeden anne tutuklandı

23.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 5 yaşındaki üvey kızını darbeden anne tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, 5 yaşındaki üvey kızını darbederek vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kadın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Z.M'nin (41), eski eşi Suriye vatandaşı S.D'nin (35), önceki eşinden olan kızı L.M'yi (5) kendisinin evde bulunmadığı sıralarda darbettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığını öğrenerek şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerince gözaltına alınan üvey anne S.D'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi.

Bu arada küçük kızın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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polis Gözaltı Kilis

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Sabah
07:34
Öğle
12:35
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

Kilis Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

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Merkez
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