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Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi

26.08.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Antalya, Muğla ve Osmaniye'de meydana gelen orman yangınlarında müdahalede görev alan itfaiye personelini altınla ödüllendirdi.

Yangınlar söndürüldükten sonra kentte dönen 3 itfaiye ve 2 Fen İşleri Müdürlüğü personelini, belediye başkanlığı makam odasında kabul eden Ramazan, çalışanlarını tebrik etti.

Ramazan, yaptığı konuşmada, "Osmaniye, Antalya'nın Gündoğmuş ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Kilis Belediye'miz ve valiliğimiz tarafından gönderilerek fedakarca çalışan personelimize plaket takdim edeceğim. Bölgede 15-20 gün kalan arkadaşlarımız fedakarca çalışmalarını yaptılar. Kendilerinden Allah razı olsun. İnşallah bu acıyı bir daha yaşamayız." dedi.

Konuşmanın sonunda Ramazan tarafından 5 personele teşekkür plaketi ve altın takdim edildi.

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