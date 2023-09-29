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Kilis'te "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

29.09.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Kilis'te "Avrupa Spor Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde organize edilen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde program düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Spor Haftası'nın her yaştan insanı bir araya getiren önemli bir proje olduğunu söyledi.

Burada gençlerle ve sporcularla spor yaparak güzel zaman geçireceklerini aktaran Temurci, 12 ilde 22 gençlik ve spor tesisini inşa ettiklerini, Kilis'e de 2 futbol sahası ile bir gençlik merkezi yaptıklarını, bunları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Temurci, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun iyileştirici gücüne inandıklarını vurguladı.

Kilis Vali Yardımcısı Serhat Doğan da bireylerin sporu yaşam tarzı olarak benimsemesine katkı sağlayan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ankara Direktörü Kirk Mildner, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak proje kapsamında Kilis'te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Projenin sadece farklı sosyal, dini ve etnik kökenlere sahip gençlere katkıda bulunmakla kalmayacağına dikkati çeken Mildner, deprem mağdurlarının da toparlanması için önemli katkı sunacağına inandığını söyledi.

Program, farklı branşlarda dereceye giren sporculara madalya verilmesi ve etkinlik alanlarının gezilmesiyle sona erdi.

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