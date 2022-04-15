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Kilis'te bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

15.04.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

KİLİS (AA) - Kilis'te bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ebulüle Mahallesi'nde bağ evinde hırsızlık gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirlediği şüpheliler H.E. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Bağ evinden çalınan buzdolabı, masa ve 8 sandalye sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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