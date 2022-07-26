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Kilis'te banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

26.07.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde banyo yapan kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yuvabaşı köyünde yaşayan Mehmet Kanal (42), başını yıkamak için girdiği banyodan çıkmayınca eşi kapıyı açarak içeri girdi.

Kanal'ı banyoda hareketsiz bulan eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Kanal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kanal'ın cesedi, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kanal'ın banyodaki şofbenden kaçak akıma kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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