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Kilis'te bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

11.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Bodur Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu M.A'nın evine giden şüpheli Suriye uyruklu M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.A. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla M.A. Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.T'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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