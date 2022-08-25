YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı

25.08.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan V.A. (14), dengesini kaybederek birinci katın balkonundan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendiMercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi
GÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildiGÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
İzmir'de sağanak etkili oluyorİzmir'de sağanak etkili oluyor
Anahtar Kelimeler:
İşçi Kilis İnşaat yaralı

Kilis Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
05:50
Öğle
12:39
İkindi
16:20
Akşam
19:18
Yatsı
20:38
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.