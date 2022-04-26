Kilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, eski ve yeni muhtar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan sopalı, taşlı ve silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Beşikkaya köyünde aralarında husumet bulunan muhtar H.M. ile eski muhtar L.E. arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine sopa, taş ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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