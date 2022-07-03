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Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

03.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 dönüm alan zarar gördü.

Eğlen köyündeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması yapılarak söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Yangına elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yol açtığı öne sürüldü.

Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

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