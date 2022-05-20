Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip sonucu, bir terör örgütü üyesinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen Özbekistan uyruklu J.K, merkeze bağlı Yavuzlu köyü kırsalında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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