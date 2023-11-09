Kilis’te deprem paniği

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,9 km derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum oluşmadığı öğrenildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.