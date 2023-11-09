Kilis’te deprem paniği

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,9 km derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum oluşmadığı öğrenildi.

