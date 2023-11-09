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Kilis’te deprem paniği

09.11.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki artçı deprem Kilis ve çevre illerde hissedilirken kentte herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı öğrenildi.

Kilis’te deprem paniği

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,9 km derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum oluşmadığı öğrenildi.

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