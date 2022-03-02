Kilis'te düzenlenen operasyonda 17 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir eve yapılan operasyonda 17 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesi Çerkez Zekeriya Sokağı'nda bir evde yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 17 Suriye uyruklu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve hastanedeki işlemlerinin ardından Emniyet'e götürüldü.

Ekipler, bir otomobil ve motosiklete el koydu.



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