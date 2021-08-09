Kilis'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Belenözü köyünde yaşayan 60 yaşındaki Sıdık Ünal, elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapıldı.

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, kurtarılamadı.



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