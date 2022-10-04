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Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına devam edildi

04.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına devam edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Mahmut Muhammed Özyer'in yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hayatını kaybeden Fatime Gül Özyer'in yakınlarının avukatı, baba Ahmet, anne Kezban Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilen tutuklu sanık Özyer ve avukatı katıldı.

Sanık Özyer, önceki beyanlarını tekrar ettiğini, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Sanık avukatı, mütalaada yalnızca sanığın aleyhine olan hususların değerlendirildiğini öne sürerek iddia makamının mütalaasına katılmadığını aktardı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Maktulün yakınları, aleyhlerine olan beyanları kabul etmediklerini ifade ederek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Hayatını kaybeden Fatime Gül Özyer'in yakınlarının avukatı da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, eylemin canavarca his ve eziyet çektirerek gerçekleştirildiği kanaatinde olduklarını, bu sebeple sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği değerlendirilmesinde bulundu.

Olay gecesi eve giden sanığın halası G.Ö, tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

- Olay

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Muhammed Özyer, 13 Ekim 2021'de eşi Fatime Gül Özyer'i darbetmişti. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Özyer kurtarılamamıştı.

Zanlı Mahmut Muhammed Özyer tutuklanmıştı.

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