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  4. Kilis'te evlerinde ölü bulunan 5 kişinin cenazeleri defnedildi

Kilis'te evlerinde ölü bulunan 5 kişinin cenazeleri defnedildi

AA AA
07.05.2024 14:50
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Kilis'te eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Yusuf Kuvara ve ailesi defnedildi.

Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki evlerinde dün ölü bulunan 5 kişilik Kuvara ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ile eşi Merve ile 3 çocuğun cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

OLAY

Dün Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaşmış, yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü daha sonra ise intihar ettiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze namazı Kilis aile

Kilis Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:23
Öğle
12:33
İkindi
16:20
Akşam
19:33
Yatsı
20:59
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER
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