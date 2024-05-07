Kilis'te evlerinde ölü bulunan 5 kişinin cenazeleri defnedildi

Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki evlerinde dün ölü bulunan 5 kişilik Kuvara ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ile eşi Merve ile 3 çocuğun cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

OLAY

Dün Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaşmış, yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü daha sonra ise intihar ettiği belirlenmişti.





