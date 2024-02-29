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Kilis’te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA İHA
29.02.2024 12:04
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Kilis’te cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kilis-Suriye Gümrük Kapısı yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit Hassun yönetimindeki Mondial marka 79 MB 234 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen cip ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücü Mecit Hassun olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklete yolcu olarak bulunan M.E.T. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mecit Hassun’ın cenazesi ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, yavaşça ilerleyen motosikletle kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan cipin çarpıştığı anlar saniye saniye yer aldı.
Olay sonrası kaçan cip sürücüsünü bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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