Kilis'te Gara şehitleri için mevlit okutuldu

KİLİS (AA) - Kilis'te, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için mevlit okutuldu.

Kilis'te bir otelin çalışanları tarafından organize edilen mevlit programına İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, otel çalışanları ile otelin genel müdürü Hüseyin Aslan katıldı.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, İl Müftüsü Şahin şehitler için dua etti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke insanının huzuru için güvenlik güçlerinin büyük bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, "Bu mücadele esnasında şehitlerimiz de var. Gara'da şehitlerimiz oldu. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bu gece Regaip Kandili, dolayısıyla bütün camilerimizde bütün şehitlerimizin ruhları için dualar yapacağız. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin." dedi.

