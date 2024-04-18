YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te geleneksel çocuk oyun şenliği düzenlendi

Kilis’te geleneksel çocuk oyun şenliği düzenlendi

İHA İHA
18.04.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te geleneksel olarak düzenlenen ‘Çocuk Oyunları Şenliği’ başladı.

Kilis’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 32 okuldan yaklaşık bin öğrencinin katıldığı ‘Çocuk Oyunları Şenliği’ başladı. Şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nde öğrenciler yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, yakan top ve sek sek’’ gibi oyunlar oynadı. Şenlikte başarılı olan öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ödüllerinin verileceği bildirildi.

Çocukların sağlıklı şekilde yetişmesi ve enerjilerini atması için sene başından itibaren üzerinde durduğu geleneksel çocuk oyunları şenliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ‘‘Toplam 32 okuldan yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla birbirinden çekişmeli geçen 4 oyunu çocuklar gönüllerince oynuyorlar. Biz burada onların mutluluğuna ve heyecanına eşlik ediyoruz. Ata oyunları olarak bilinen büyüklerinin oynadıkları oyunları kendileri burada hem tekrarlamış hem de o kültüre tekrar gitmiş oluyorlar. Biz bu oyunları çocuklarımıza oynatarak dijital bağımlılığı ve kapalı ortamlarda kalan çocuklarımızın hareketsiz yaşamlarını harekete ve neşeye geçirtme çalışma içerisindeyiz’’ dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte oynadığı oyunu tatil zamanındayken de oynayacağını söyleyen 4’üncü sınıf öğrencisi Begüm Azra Dedekoğlu ise, "Burada oynanan oyunları mutlaka arkadaşlarıma anlatacağım ve onlarla bir araya geldiğimde de birlikte oynayacağız. Ben ve arkadaşlarım çok mutlu, çok güzel zaman geçiriyoruz’’ diye konuştu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandıErzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Sınavlar öncesi açık hava sinema etkinliği düzenlendiSınavlar öncesi açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Malatya il müftüsü sarık ve cübbe giyme töreni ile görevine başladıMalatya il müftüsü sarık ve cübbe giyme töreni ile görevine başladı
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:45
Öğle
12:36
İkindi
16:17
Akşam
19:16
Yatsı
20:36
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.