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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

KİLİS HABERLERİ  | 14.03.2020 20:22 | Son Güncelleme

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük olduğu için savcılık kararıyla, 7'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 zanlı da tutuklandı.

Bu arada, operasyonlarda yakalanan 112 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Göçmen Kaçakçılığı 3 tutuklama Kilis

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