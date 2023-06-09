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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

09.06.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılan devriye faaliyetleri sonucunda Beşiriye ve Turanlı köyleri mülki sınırları içerisinde göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu J.A, M.A, R.A, Ö.Ş. ve Ş.H. ile beraberindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaylarda kullanılan araç ve cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

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Kilis jandarma

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