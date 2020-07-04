YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te hububat hasadı sona erdi

Kilis’te hububat hasadı sona erdi

KİLİS HABERLERİ  | 04.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kilis’te, 2020 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.Hububat ekili büyük alanlar da biçerdöverler ile hasat sona erdi.

Kilis’te hububat hasadı sona erdi

Kilis’te, 2020 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.
Hububat ekili büyük alanlar da biçerdöverler ile hasat sona erdi. Küçük arazilerde babadan kalma yöntemlerle yapılan hasadı tamamlandı.
Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Kilis ve ilçelerinde hububat ekili alanlarda hasat çalışmalarını sona erdiğini belirterek, " Kilis merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçesinde hububat rekoltesi bu yıl geçen yıllara oranla iyi olduğunu gözlemledik. 2020 yılı Hububat sezonu sona erdi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
PARTNER'Benziyor muyuz?''Benziyor muyuz?'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

İnci kefali denetimleri devam ediyor

İnci kefali denetimleri devam ediyor

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Kilis Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Kilis Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Yol çalışmaları sürüyor

Yol çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.