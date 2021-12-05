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Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

05.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi'nde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobiller, yol kenarında bulunan park halindeki iki araca da hasar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan Abdulkadir K (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15) itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:42

Kilis Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Efe Eczanesi
Merkez
Eruçan Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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Merkez
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