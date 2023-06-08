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Kilis’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

08.06.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Belediyesi tarafından özellikle hava sıcaklarının artmasıyla ortaya çıkan çeşitli sinek ve böceklerle etkin mücadele çerçevesinde yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Kilis’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları, tüm mahalleleri kapsayan bir şekilde sürüyor. Özellikle karasinek, sivrisinek ve larvaların doğal üreme yerleri olan çöplük alanları, ağaç ve yeşil alanlar ile Kilis’in tamamında sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile haşerelerle ve böceklerle etkin bir mücadele hedeflendiği bildirildi. İlaçlamalar sabah erken saatlerinde ve geceleri gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığı açısından da herhangi bir sorun oluşturmayan ilaçlama çalışmaları yaz boyunca sürdürüleceği bildirildi.

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