Kilis’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları, tüm mahalleleri kapsayan bir şekilde sürüyor. Özellikle karasinek, sivrisinek ve larvaların doğal üreme yerleri olan çöplük alanları, ağaç ve yeşil alanlar ile Kilis’in tamamında sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile haşerelerle ve böceklerle etkin bir mücadele hedeflendiği bildirildi. İlaçlamalar sabah erken saatlerinde ve geceleri gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığı açısından da herhangi bir sorun oluşturmayan ilaçlama çalışmaları yaz boyunca sürdürüleceği bildirildi.

