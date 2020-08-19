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Kilis'te kaybolan kadının cesedi yaşadığı apartmanın bodrum katında bulundu

KİLİS HABERLERİ  | 19.08.2020 21:01 | Son Güncelleme

Kilis'te kaybolan kadının cesedi yaşadığı apartmanın bodrum katında bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te kayıp ihbarı yapılan Suriyeli kadının cesedi, yaşadığı apartmanın bodrum katında bulundu.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suriyeli Altue el-Hassan'ın (68) bulunması için çalışma başlatan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadının damadı M.E.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli M.E.A, sorgusunda kayınvalidesini öldürüp yaşadıkları Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'ta bulunan apartmanın bodrum katına gömdüğünü ve üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, belirlenen adreste Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan'ın gözetiminde çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan ceset, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltındaki M.E.A'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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