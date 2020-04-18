Kilis’te korona virüs tedbirleri sürüyor

Kilis’te, EMKE görevlileri işbirliğiyle jandarma ile polis tarafından kente giriş yapanların tarafından termal kameraları ölçülerek kente alınıyor.

Suriye, Hatay ile Gaziantep Büyükşehir sınırlarına komşu olan Kilis’te doğal karantinanın oluştuğu kentte korona virüs (Cavid -19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile UMKE ekipleri, Kilis’in Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapılarında,Kilis-İslahiye Karayolu, Kilis-Gaziantep karayolunda kente girmek isteyen kişilerin termal kameralarla ateş ölçümü yapıldıktan sonra Kilis’e alınıyor. Kilis’in Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçeleri ile köylerinden il merkezine gelmelerine izin veriliyor. Hatay ve Gaziantep’den gelmek isteyenlere izin kağıdı olmadan kente girişine izin verilmiyor.

