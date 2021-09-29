Kilis'te Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategoriye girmek

KİLİS (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında ikinci doz aşılamada yüzde 64,1 ile turuncu kategoride olan Kilis'te aşı seferberliği sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, gazetecilere, aşılamada turuncu iller arasında olduklarını, mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hastanelerin Kovid-19 servisinde yatan hastaların yüzde 92'sinin aşı olmayan veya aşısını tamamlamayan kişilerden oluştuğunu dile getiren Şekeroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle 2. doz aşısını yaptırmayı ihmal eden vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Onları aşı uygulama noktalarımıza, hastanemize ve aile sağlık merkezlerimize davet ediyoruz. Şu an 26 aşı noktamız var. Üniversitenin içerisinde de yeni gelen öğrenciler için bir aşı noktası oluşturduk. Ayrıca Göçmen Sağlığı Merkezi'nde de Suriyeli vatandaşlarımız için bir aşı noktası daha oluşturduk. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çadırda ve diğer aşı merkezlerimizde hem Türk hem Suriyeli vatandaşlara aşı yapıyoruz."

Aşı karşıtı olanlar için doktor ekipleri oluşturduklarını ifade eden Şekeroğlu, "Birinci dozunu olup 2. dozunu olmayanları tek tek arıyoruz. Telefonla onları ikna etme çalışmaları yapıyoruz. Bundan çok olumlu sonuç alıyoruz. Ayrıca doz fark etmeksizin aşısını olan vatandaşlarımız için bisiklet, spor seti çekilişleri devam ediyor. Tüm Kilis halkını aşı olmaya bekliyoruz." dedi.

İkinci doz aşısını yaptırmaya gelen Müslüm Kurtulmuş da toplumun sağlığı için herkesi aşı olmaya davet etti.

