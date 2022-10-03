KİLİS (AA) - Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet D. yönetimindeki 70 ABB 645 plakalı motosiklet, Kazım Karabekir Mahallesi Sena Sokak'ta Osman K. kontrolündeki 80 KK 325 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Ayfer K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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