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Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

03.10.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet D. yönetimindeki 70 ABB 645 plakalı motosiklet, Kazım Karabekir Mahallesi Sena Sokak'ta Osman K. kontrolündeki 80 KK 325 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Ayfer K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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