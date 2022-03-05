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Kilis'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 tutuklama

05.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 tutuklama

KİLİS (AA) - Kilis'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek, örgüt faaliyeti kapsamında yağma-nitelikli yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tefecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla 25 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, kuru sıkı tabanca, kılıç, bıçak ve 12,92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan 5 zanlının cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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