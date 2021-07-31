Kilis'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

KİLİS (AA) - Kilis Valiliği, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, tedbir amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kilis sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricindeki vatandaşların giremeyeceği bildirilen açıklamada, "Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasası'nın 31 ve 32. maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, bu sahaları etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

