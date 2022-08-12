Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri öldü

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Halil P. (76) yönetimindeki 01 BES 70 plakalı otomobil, Asri Mezarlık'ta fren yerine gaza basması sonucu önünde bulunan 3 kişiye çarptı.

Kazada Ayşe C, R.K. ve F.Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe C, kurtarılamadı.

Sürücü, gözaltına alındı.



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