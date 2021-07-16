Kilis'te sahte içki yapımında kullanılan 595 litre etil alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir araç ile evde, sahte içki yapımında kullanılan 595 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde bir araçta ve evde arama yaptı.
Aramalarda, sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 595 litre etil alkol, 5 bin 306 sahte bandrol, 510 bilyeli kapak, 9 bin 500 yapışkanlı etiket ve 6 bin 50 boş şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Z.A. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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