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Kilis'te seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

24.03.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

KİLİS (AA) - Kilis'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.

Çevre yolunda sabaha karşı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 AAD 508 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına park ettiği aracı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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yangın Kilis

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İkindi
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Akşam
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