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Kilis'te silahlı yaralama ve gasp olayına karışan 2 zanlı tutuklandı

11.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te silahlı yaralama ve gasp olayına karışan 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te silahlı gasp ve kasten yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seve Barajı civarında 8 Mart'ta O.Ö. ve H.A, uyuşturucu madde alışverişi için H.K ve S.B. ile buluştu. Pazarlık yaptıkları sırada çıkan tartışma sonucu H.K, otomobilinden getirdiği av tüfeğiyle O.Ö'den 240 lira ve cep telefonu, H.A'dan ise cep telefonu gasbettikten sonra O.Ö'yü silahla yaraladı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Karacaören köyüne düzenledikleri operasyonda H.K. ve S.B'yi gasbedilen 2 cep telefonu ve parayla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve S.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

O.Ö. ve H.A. hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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