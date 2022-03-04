Kilis'te sınır hattında bulunan sırt çantasından 5 tabanca çıktı

KİLİS (AA) - Kilis'te sınır hattında bulunan bir sırt çantasının içerisinde 5 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, hudut hattı ve gerisinde ortak icra ettiği faaliyetler sonucunda bir sırt çantası buldu.
Ekipler, çantanın içerisinde 5 tabanca, 15 fişek ve kıyafet ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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