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Kilis'te sınır hattında bulunan sırt çantasından 5 tabanca çıktı

04.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te sınır hattında bulunan sırt çantasından 5 tabanca çıktı

KİLİS (AA) - Kilis'te sınır hattında bulunan bir sırt çantasının içerisinde 5 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, hudut hattı ve gerisinde ortak icra ettiği faaliyetler sonucunda bir sırt çantası buldu.

Ekipler, çantanın içerisinde 5 tabanca, 15 fişek ve kıyafet ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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