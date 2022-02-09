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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

09.02.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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