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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

18.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A, N.O. ve A.C'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 10 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

A.A, N.O. ve A.C. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Firari S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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