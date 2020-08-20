Kilis'teki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama

KİLİS (AA) - Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir kadın doktora yönelik yapılan tehdit ve şantaj iddiasına konu şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşımlara konu olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, bu nedenle de bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla açıklama yapıldığı ifade edildi.

Müştekinin 7 Ağustos'ta Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına "cinsel taciz, tehdit, şantaj, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" suçları kapsamında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Soruşturma kapsamında şüpheli 11 Ağustos tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde müdafi refakatinde alınan savunmasında; şüphelinin sorulan sorulara net olarak cevap verememesi, psikolojisinin bozuk olduğuna ilişkin şüphenin tahkikat boyutunda oluşması üzerine TCK'nın 32. maddesi kapsamında gerekli muayene işlemleri için Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne şüpheli şahıs sevk edilmiştir."