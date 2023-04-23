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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

23.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 40-50 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

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Ramazan Bayramı Kırıkkale trafik yogunlugu

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