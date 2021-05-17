"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması 05.00 itibarıyla sona erdi.

Bu dönemi memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüşe başlaması, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.

Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

