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Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? Rapçi Ceza'dan yeni Killa Hakan açıklaması: "Durumu çok kritik"

06.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada birçok kişi mesaj atarken, yakın arkadaşlarından da durumuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Almanya'da zor şartlarda yaşayan ve bu günlere tırmalaya tırmalaya gelen Killa Hakan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtilmişti. Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama rapçi Ceza'dan geldi.

Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? Rapçi Ceza'dan yeni Killa Hakan açıklaması: "Durumu çok kritik"

Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Killa Hakan'ın Twitter'da bir kaç gündür gündem olması sebebiyle pek çok insan son durumunu araştırıyor. Yakın arkadaşı rapçi Massaka geçtiğimiz günlerde Killa Hakan'ın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun çok kritik olduğunu belirtmişti. Yeni açıklama ise rapçi Ceza'dan geldi.

MASSAKA, KİLLA HAKAN'IN SON DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

Massaka sahne adıyla bilinen gerçek ismi Murat İlhan olan ünlü rapçi, geçtiğimiz gün Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamada bulunmuş ve başka yerden duydukları bilgilere kulak asmamaları gerektiğini belirtmişti.

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"DURUMU KÖTÜLEŞTİ ŞUAN KOMADA"

Massaka, Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şuan hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şuan komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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CEZA'DAN SEVENLERİNİ ÜZEN AÇIKLAMA

Son olarak Killa Hakan'ın yıllardır arkadaşı ve dostu olan rapçi Ceza açıklamalarda bulundu. Killa Hakan'ın yaşadığı sağlık sıkıntısıyla ilgili açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanındakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz. Herkese sevgiler..." açıklamalarıyla üzücü haberi duyurdu.

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Ceza
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