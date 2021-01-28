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Kilolu hastalarda artık tomografi çektirebilecek

28.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kazandırılan yeni 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile 200 kilo ağırlığındaki hastaların bile çekimleri yapılabilecek.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sivas’ın sağlığın merkezi olması yönünde atılan adımlara bir yenisi daha ekledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kazandırılan yeni 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile 200 kilo ağırlığındaki hastaların bile çekimleri yapılabilecek.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sivas’ın sağlığın merkezi olması yönünde atılan adımlara bir yenisi daha ekledi. Hastaneye son teknoloji, 128 kesitli yeni tomografi cihazı kazandırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bilgisayarlı tomografi cihazının hizmet vermeye başlaması nedeniyle incelemelerde bulundu. Rektör Yıldız’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve hastane ekibi de eşlik etti.
“Hastalarımızın başka yere gitmesine gerek kalmadı’’
Rektör Alim Yıldız burada yaptığı açıklamada, “Cihazımızın birçok özelliği var. Bu özelliklerden bazıları; daha net görüntü alabiliyoruz, kısa sürede çekim yapılabiliyor, çekimlerde çok düşük düzeyde radyasyon gibi. Ayrıca kilolu hastalarımızın çekimleri de yapılabiliyor. Bir başka özelliği de karaciğer nakillerinde ve onkolojik çekimlerde bu cihaz kullanılabiliyor. Hastalarımızın başka yere gitmesine gerek kalmadı. Cihazın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni bir cihaza daha kavuşmuş olduk. Hastanemiz bundan sonra daha kaliteli hizmet verecek. Hayırlı olsun’’ dedi.
200 kiloya kadar çekim yapılabiliyor
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise, “Hastanemiz bugün ikinci tomografi cihazına kavuşmuş oldu. Sayın Rektörümün de belirttiği gibi cihazın birçok özelliği var. Anjiyografik çekimler dediğimiz vücuttaki tüm sistem damarlarının çekimini çok rahatlıkla yapabileceğiz. Yine önemli bir özellik; yaklaşık 200 kiloya kadar çekimleri yapabileceğiz. Bu cihazın alınmasında başta Sayın Rektörüm olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sivas’ın önemli bir ihtiyacını da karşılamış olduk. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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