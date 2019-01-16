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Kilolu olduğu için hayatı boyunca dışlanmıştı! Şimdi dergilerin aranan yüzü oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 16.01.2019 08:41 | Son Güncelleme

Kaliforniya'da doğup büyüyen Hunter McGrandy isimli kadın, çocukluğundan beri kilolarıyla savaş halindeydi. Kilolu olduğu için girdiği tüm ortamlarda dışlanan Hunter, model olma hayalini gerçekleştirmek istediğinde de yine aynı tabloyla karşılaştı.

Başvurduğu tüm ajansların geri çevirdiği 25 yaşındaki kadın, model olmak için 15 yaşından itibaren hayallerinin peşinden koşmaya başladı. Ancak hepsinden kilolu olduğu için red cevabı aldı. Bunun üzerine sıfır beden olmak için çabaladı. Ta ki büyük beden mankenliği keşfedene kadar...

En ünlü dergiler onun peşinde

MODEL OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

MODEL OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
Kaliforniya doğumlu 25 yaşındaki Hunter McGrady, küçük yaşlardan beri model olmak istiyordu.

AJANSLAR YÜZÜNE BAKMADI

AJANSLAR YÜZÜNE BAKMADI
Aktör bir anne ve model bir babaya sahip olan genç kadın, model olma hayaliyle 15 yaşında 4 ajansa başvurdu ve hepsinden kilolu olduğu gerekçesiyle eli boş döndü.

SIFIR BEDEN OLMAK İÇİN ÇABALADI

SIFIR BEDEN OLMAK İÇİN ÇABALADI
Ajansların kendisine dayattığı sıfır beden algısına yenik düşen McGrady, zayıflamak için her yolu denedi. Üstelik, kilolu bir kadın olduğu için özgüvensiz bir süreçten geçiyordu.

BÜYÜK BEDEN MANKENLİĞİ KEŞFETTİ

BÜYÜK BEDEN MANKENLİĞİ KEŞFETTİ
Genç kadın, 19 yaşında kilo verme çabasını anlamsız bulmaya başladı ve kendisini kalıplara sokmaya çalışan sisteme inat, büyük beden mankenliği keşfetti.

KENDİSİ GİBİ KİLOLU MODELLERE RASTLADI

KENDİSİ GİBİ KİLOLU MODELLERE RASTLADI
Hunter McGrady'nin, Vogue İtalia'nın kapağında yer alan beden modeller Robyn Lawley, Tara Lynn ve Candice Huffine'i görmesiyle hayatı değişti.

46 BEDEN MANKEN

46 BEDEN MANKEN
Büyük beden mankenlik kariyerine bir hafta içinde 3 markayla anlaşma imzalayarak başladı. Üstelik, o sırada 46 bedendi.

EN KIVRIMLI MODEL SEÇİLDİ

EN KIVRIMLI MODEL SEÇİLDİ
Zamanla birçok ünlü derginin aranan yüzü olan genç manken, ünlü 'Sports Illustrated' dergisinin en kıvrımlı modeli seçildi.

KENDİSİYLE GURUR DUYUYOR

KENDİSİYLE GURUR DUYUYOR
Kendisini çirkin hissettiği günlerin geride kaldığını söyleyen McGrady, 46 beden ve bununla gurur duyuyor.
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Anahtar Kelimeler:
model

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