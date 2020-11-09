YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kilosu 60 TL! Bu helva saatlerce dövülüyor, bir yıl boyunca saklanıyor

Kilosu 60 TL! Bu helva saatlerce dövülüyor, bir yıl boyunca saklanıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 09.11.2020 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kilosu 60 TL! Bu helva saatlerce dövülüyor, bir yıl boyunca saklanıyor

Giresun’un fındık üretimi yapılmayan ilçelerinden birisi olan Şebinkarahisar’da çifte kavrulmuş Giresun kalite yağlı fındığından elde edilen dövme helvası geleneksel yöntemlerle havanda dibekle saatlerce dövülerek yapılıyor. Yüzde yüz fındıktan üretilen helvanın en büyük özelliğini diğer fındıklı helvalardan farklı kılan ve en az 8 saat özel bir kütük içerisinde dövülerek yapıldığını kaydeden Muzaffer Özkara, bu helvanın bir yıl boyunca bozulmadan bekletilebileceğini söyledi.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan elde dövme fındık helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutuyor ve enerji veriyor. Şebinkarahisar'a özgü fındık helvasının yapımı hakkında bilgi veren Özkara, “Çifte kavrulmuş fındık kütükten oyma kovada en az 4-5 saat dövülerek öğütülüyor. Daha sonra bir kilogram fındığa 2 kilogram pudra şekeri ile karıştırılıyor. Daha sonra bu karışım 4-5 saat boyunca dövülmesi gerekiyor" dedi.

Screenshot_14

'FINDIK HELVASI ENERJİ DEPOSU'

Fındık helvasının bir enerji deposu olduğunu da ifade eden Özkara, “Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Önceleri kurumuş dut ve cevizden de helva yapardık ancak fındık helvasına daha çok talep olunca bizde fındık helvası yapmaya başladık. Özellikle fındık helvası kışın daha çok talep görüyor çünkü tam bir enerji deposu olduğu için vücudu sıcak tutuyor. Yapımı geleneksel yöntemlerle zor olduğu için az miktarda yapıyoruz ve sadece ilçe halkının talebini karşılayabiliyoruz. İlçe dışından gelen talepleri karşılayamıyoruz. Şebinkarahisar'da fındık üretilmiyor. Ancak dövme fındık helvası buraya özgüdür. Fındık fiyatlarına göre değişen helva fiyatımız bu yıl kilosu 60 TL'den satılmaktadır. Bizim dövme helvamız hiçbir yerde satılmamaktadır. Fabrikasyon üretimlerle karıştırılmamalıdır. Bizim helvamızın ayrı bir tadı, ayrı bir enerji gücü vardır. Bunu tatmayan bilemez” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...
Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme... Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Mısırlı yatırımcıyla aşk mı yaşıyor? Partiden partiye...

Mısırlı yatırımcıyla aşk mı yaşıyor? Partiden partiye...

Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıkıyor!

Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı

Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı

Çukur'a damga vuracak olay! Yamaç ve Cumali...

Çukur'a damga vuracak olay! Yamaç ve Cumali...

İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemekler...

Atatürk’ün son istediği yemek... En sevdiği yemekler...

Mucize gibi: Akciğer iltihabını söküyor! Domates, pazı...

Mucize gibi: Akciğer iltihabını söküyor! Domates, pazı...

Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...

Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...

Ihlamur çayı içtikten hemen sonra su içmelisiniz! Aksi halde...

Ihlamur çayı içtikten hemen sonra su içmelisiniz! Aksi halde...

Isıtmayın, piştiği gün tüketin! Pilav ısıtıldığında...

Isıtmayın, piştiği gün tüketin! Pilav ısıtıldığında...

Tavuk yumurtasını tahtından edecek! Küçücük olduğuna bakmayın

Tavuk yumurtasını tahtından edecek!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.