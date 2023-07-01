MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim der 60 yaşında diye! Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaslarıyla şov yaptı

Kim der 60 yaşında diye! Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaslarıyla şov yaptı

01.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden yaptığı paylaşımla bir kez daha şaşırttı. Haftanın 5 günü ağırlık çalışan Biricik Suden kaslarını paylaşınca gündem oldu.

Kim der 60 yaşında diye! Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaslarıyla şov yaptı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson eşi Biricik Suden kaslı vücuduyla sosyal medyayı salladı. Kendini spora veren ünlü isim gelen olumsuz eleştirilere aldırmayarak haftanın 5 günü spor yapmaya devam ediyor.

b2

"BÖYLE KADIN MI OLUR? ERKEK GİBİ!"

Negatif yorumlara kendini kapayan ünlü isim paylaşımına "Böyle kadın mı olur? Erkek gibi! Filtresiz, photoshopsuz. 60 yaşında şimdilik bu kadar olabiliyor" notunu düşerek yapılması muhtemel eleştirilerin önünü kesti.

b1

NE OLMUŞTU?

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden, Mayıs ayında sosyal medya hesabında yaptığı kaslı paylaşımla dikkat çekmişti.

dfgd

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Suden, geliştirdiği kaslarıyla gündeme bir anda oturunca gelen eleştirilere yanıt vermişti.

sfsdsa

Ünlü isim, bir sosyal medya kullanıcısının "Estetik bulduğumu söyleyemeyeceğim, kadında çok hafif kas her zaman daha çekici" yorumuna "Sizinle ilişki düşünmüyorum, üzülmeyin" yanıtını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hababam Sınıfı'nın Sevda'sıydı! Son hali şaşırttıHababam Sınıfı'nın Sevda'sıydı! Son hali şaşırttı
Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı büyüdü! İşte son hali...Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı büyüdü! İşte son hali...
Bayram harçlıklarıyla olay oldu! "Buna bir ay çalışan var"Bayram harçlıklarıyla olay oldu! "Buna bir ay çalışan var"
Anahtar Kelimeler:
Mazhar Alanson Biricik Suden biricik yaşında

En Çok Okunan Haberler

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Lütfü Savaş'tan Suriyeli vurgusu! O ilçenin il olma ihtimali için 'Çok büyük tehlike' dedi

Lütfü Savaş'tan Suriyeli vurgusu! O ilçenin il olma ihtimali için 'Çok büyük tehlike' dedi

Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"

Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"

Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!

Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!

Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!

Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!

Günün Videosu

7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı
7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

18 kilo altını olduğunu söylemişti! "Altına kıyamıyorsun" deyip...

18 kilo altını olduğunu söylemişti! "Altına kıyamıyorsun" deyip...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.