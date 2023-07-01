Kim der 60 yaşında diye! Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaslarıyla şov yaptı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson eşi Biricik Suden kaslı vücuduyla sosyal medyayı salladı. Kendini spora veren ünlü isim gelen olumsuz eleştirilere aldırmayarak haftanın 5 günü spor yapmaya devam ediyor.

"BÖYLE KADIN MI OLUR? ERKEK GİBİ!"

Negatif yorumlara kendini kapayan ünlü isim paylaşımına "Böyle kadın mı olur? Erkek gibi! Filtresiz, photoshopsuz. 60 yaşında şimdilik bu kadar olabiliyor" notunu düşerek yapılması muhtemel eleştirilerin önünü kesti.

NE OLMUŞTU?

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden, Mayıs ayında sosyal medya hesabında yaptığı kaslı paylaşımla dikkat çekmişti.

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Suden, geliştirdiği kaslarıyla gündeme bir anda oturunca gelen eleştirilere yanıt vermişti.

Ünlü isim, bir sosyal medya kullanıcısının "Estetik bulduğumu söyleyemeyeceğim, kadında çok hafif kas her zaman daha çekici" yorumuna "Sizinle ilişki düşünmüyorum, üzülmeyin" yanıtını vermişti.

