Kim Kardashian beyaz bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

41 yaşındaki Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başladı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim'in son plaj görüntüleri olay oldu.

Kim Kardashian 2017 yılından beri ilk kez bikinili ve fotoşopsuz bir şekilde kameralara yakalandı.

Turks and Caicos'ta beyaz bikiniyle görüntülenen Kim Kardashian, kıvrımlarını sergiledi. Beyaz şeffaf bikisiniyle hiçbir aksesuar tercih etmeyen ünlü isim ıslanınca frikik kaçınılmaz oldu.

Kardashian geçtiğimiz gün "Hiçbir zaman dudak dolgusu, yanak dolgusu ve kirpik eklentisi yaptırmadım" deyince dalga konusu olmuştu.



