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Kim Kardashian beyaz bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

09.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kalça implantlarını çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Kim Kardashian plajda görüntülendi. Beyaz iç gösteren bikinisiyle yakalanan Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian beyaz bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

41 yaşındaki Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başladı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim'in son plaj görüntüleri olay oldu.

Kim Kardashian 2017 yılından beri ilk kez bikinili ve fotoşopsuz bir şekilde kameralara yakalandı.

Ekran Alıntısı

Turks and Caicos'ta beyaz bikiniyle görüntülenen Kim Kardashian, kıvrımlarını sergiledi. Beyaz şeffaf bikisiniyle hiçbir aksesuar tercih etmeyen ünlü isim ıslanınca frikik kaçınılmaz oldu.

Ekran Alıntısı

Kardashian geçtiğimiz gün "Hiçbir zaman dudak dolgusu, yanak dolgusu ve kirpik eklentisi yaptırmadım" deyince dalga konusu olmuştu.


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Kim Kardashian
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