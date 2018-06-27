MAGAZİN

Kim Kardashian bildiğiniz gibi... Paylaşmayı seviyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kendi adını hatta vücut hatlarını taşıyan ürünleriyle iş kadını kimliğini öne çıkaran Kim Kardashian sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Kim Kardashian bildiğiniz gibi... Paylaşmayı seviyor

Ailesiyle birlikte özel hayatlarını gözler önüne seren Kim Kardashian kendisine olan ilgiden son derece memnun…

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Sosyal medya hesabından 100 milyonu aşkın bir insana ulaşabilen Kardashian bu kalabalığı kimi zaman ürünlerinin reklamını yapmak için kullanırken, kimi zaman da seksi fotoğraflarını paylaşmak için kullanıyor.

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Dolgun vücut hatlarıyla şöhret olan Kardashian bu defa evinin giysi dolabı olarak kullandığı bir odasında çektiği fotoğrafı paylaştı. İç çamaşırıyla birlikte ayna karşısına geçen ve selfie çeken Kim, hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 3 milyonun üzerinde beğeni aldı.


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Kim Kardashian Kim Kardashian seksi

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